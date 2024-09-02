Ocak ayında Graz'da meydana gelen bir orman kazası sonrası, ağır baş yaralanmaları yaşayan 33 yaşındaki bir adam, acil olarak Graz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan hastanın ameliyatı sırasında, baş cerrahın genç kızını ameliyat odasına alarak, ona kafatasında delik açma işlemini yapmasına izin verdiği iddiası, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Soruşturma başlatıldı

Her ne kadar ameliyatın sorunsuz geçtiği belirtilse de, hastanın halen çalışamaz durumda olması, olayın ciddi boyutunu gözler önüne serdi. Graz savcılığı, cerrahi ekip hakkında soruşturma başlattı. Şikayet, Nisan ayında isimsiz olarak savcılığa iletilmiş, ancak mağdura Temmuz ayında polis tarafından bilgi verilmiştir.

Hastane personeline işten el çektirildi

Olay sonrası, ameliyatı gerçekleştiren cerrah ve bir diğer uzman çalışan hastane tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Mağdurun avukatı Peter Freiberger, "Bilinçsiz bir şekilde denek haline geliyorsunuz. Bu kabul edilemez, böyle bir şey yapılamaz" diyerek duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

Uzmanlardan tepki

Travma cerrahisi uzmanı Manfred Bogner da bu duruma şaşkınlığını dile getirerek, ameliyat odasının sadece işini yapmak için orada bulunan kişilere ait olduğunu ve bir çocuğun bu tür bir operasyonda yer almaması gerektiğini vurguladı. Graz Üniversitesi Hastanesi'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.