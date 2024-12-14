Batı Karadeniz’in önemli balıkçılık merkezlerinden Akçakoca’da hamsi bolluğu, fırtına sonrası yerini boş tezgahlara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte limanlara kasalar dolusu hamsiyle dönen balıkçılar, fırtına sonrası hamsiyi artık bulamıyor. Balıkçılar, hamsinin bölgeden ayrıldığını belirtirken, tezgahlarda en uygun fiyatlı ve kaliteli balığın çinekop olduğunu vurguluyor.

Hamsi fiyatları uçtu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Gür, hamsinin kaybolmasıyla birlikte fiyatların hızla arttığını belirtti. “Hamsi, Doğu Karadeniz ve Marmara’dan geliyor, burada ise şu an kayboldu,” diyen Gür, fırtına sonrası hamsinin Sinop ve Trabzon taraflarına yöneldiğini ifade etti. Artan talep nedeniyle hamsinin kilo fiyatı 300 lirayı bulurken, ince hamsi 150 liradan satılıyor.

Güncel balık fiyatları

Balıkçı Gür, şu anda tezgahlarda en uygun fiyatlı balığın çinekop olduğunu belirtti. Çinekopun kilosu 300 lira, istavrit 150 lira, mezgit 250 lira, palamut ise tanesi 200 liradan satılıyor. Gür, çinekopun lezzeti ve uygun fiyatı ile en cazip seçenek olduğunu vurguladı.