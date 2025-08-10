

Çeşme’den Sakız Adası’na doğru hareket eden yolcu gemisi, bu sabah liman girişinde makine dairesinde arıza yaptı. Gemi, arıza sonrası manevra kabiliyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Geminin limandaki Yunan gemilerine çarpması sonucu kaza oluştu

Kontrolünü kaybeden gemi, limanda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarptı. Çarpışma sonucu yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı.

Yolcular römorkörler yardımıyla tahliye edildi

Olay yerinde görev yapan römorkörler sayesinde yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Kaza sonrası herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor

Geminin limandaki çarpışma nedeniyle oluşan hasarın boyutu inceleniyor. Yetkililer kaza ile ilgili detaylı araştırmalar yapıyor.