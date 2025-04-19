İzmir'in Çeşme ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Çiftlik evinde silahlar ele geçirildi.

Çeşme'de suç örgütüne operasyon; 4 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik, Jandarma ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Çiftlik evine baskın düzenlendi

İlk operasyon, 8 Nisan’da yapıldı ve 3 suç örgütü üyesi tutuklandı. Suç örgütüne yönelik ikinci operasyon ise 17 Nisan’da gerçekleştirildi. Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen bir çiftlik evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çeşme'deki güvenlik önlemleri artırıldı

Çeşme'de düzenlenen operasyonlar, yerel güvenlik önlemlerinin arttığı ve suç örgütleriyle mücadelenin hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini belirterek, ilçedeki güvenlik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini açıkladılar.