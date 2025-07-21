Afet farkındalığı için eğitim oturumları düzenlendi

Çeşme Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile birlikte afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Temel Afet Bilinci Eğitimi” başlattı. Eğitimlerin ilk oturumları ilçeye bağlı Ildır ve Boyalık mahallelerinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde afet öncesi ve sonrası süreçler ele alındı

AKUT Yarımada Karar Kurulu Üyesi Kadim Şan ile AKUT Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Gülün Egeli tarafından verilen eğitimlerde, vatandaşlara afet ve acil durumlar karşısında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Özellikle deprem ve yangın gibi afet türlerine karşı, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında izlenmesi gereken adımlar örneklerle aktarıldı.

Başkan Lâl Denizli: Eğitimleri tüm ilçeye yayacağız

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, afet bilincinin toplum için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu eğitimleri Çeşme’nin her noktasında düzenlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Hedef, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak

Çeşme Belediyesi, düzenlediği bilinçlendirme faaliyetleriyle ilçede yaşayan vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Kurumlar arası iş birlikleriyle sürdürülen bu eğitimlerin önümüzdeki haftalarda da farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.