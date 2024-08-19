Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı desteği ve liderliği ile milli ve yerli savunma sanayinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünler ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

X üzerinden ATMACA UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"En uzun menzilli ve süreli uçuşu ile hedefini tam isabetle vuran ATMACA ile gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı desteği ve liderliği ile milli ve yerli savunma sanayinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünler ile yolumuza devam ediyoruz Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'mız ve ROKETSAN başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile “Çelik Kubbe” projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz."