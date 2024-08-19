Aydın'ın Didim ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen makilik yangınının sorumluları olduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin yangının çıkış nedeni olarak kaynak kıvılcımını gösterdiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni belirlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenine dair yürüttüğü incelemelerde, yangının bir inşaatta yapılan kaynak çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığını tespit etti. Bu tespit üzerine, yangının çıktığı bölgede kaynakçılık yapan B.K, M.U. ve C.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Mahkeme üç kişiyi tutukladı

Gözaltına alınan B.K, M.U. ve C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan zanlılar, yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyeniköy Mahallesi’nde büyük tahribat

Didim'in Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangın, yaklaşık 11 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 20 evin tahliye edilmesi gerekmişti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının bölgedeki pek çok eve zarar verme tehlikesi oluşturduğunu ve hızlı müdahale sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtmişti.