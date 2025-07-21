Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Gelişme, sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Bakan Işıkhan duyurdu: “Vatandaşlarımıza şifa olmasını dilerim”

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim,” ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirme görselinde ilaçların gruplandırılması da yapıldı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların detayları belli oldu

Yayımlanan listeye göre SGK kapsamına alınan 12 ilacın dağılımı şu şekilde:

4 antihipertansif (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor),

2 antiromatizma ilacı,

1 antibiyotik,

1 ağrı kesici-ateş düşürücü,

1 amino asit türevi,

1 antiviral,

1 mide koruyucu,

1 elektrolit kaybı serumu.

Bu ilaçlar, SGK ile sözleşmeli olan tüm eczaneler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılabilecek.

İlaçlar SGK destekli olarak temin edilecek

Geri ödeme listesine alınan bu yerli üretim ilaçların, reçete karşılığında ve SGK destekli olarak temin edilebileceği belirtildi. Böylece kronik hastalıklar başta olmak üzere birçok alandaki tedavilerde ekonomik kolaylık sağlanması hedefleniyor.

SGK'nın bu adımı, yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi amacıyla atılan önemli adımlar arasında değerlendiriliyor.