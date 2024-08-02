Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı: Osmanlı'nın sadrazamı ve aslanı

12 Mayıs 1975'te açılışı yapılan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı, Çeşme Kalesi'nin batı cephesinde yer alır ve Musalla Mahallesi'nde bulunur. Bu anıt, ünlü Türk denizcisi ve devlet adamı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın anısına yapılmıştır.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa (1713-1790), Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli devlet adamlarından ve denizcilerinden biridir. III. Selim döneminde 3 Aralık 1789 ile 17 Mart 1790 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır. Hasan Paşa, özellikle evcilleştirdiği aslanıyla birlikte dolaşmasıyla ün kazanmıştır ve "Palabıyık" lakabıyla anılmıştır. Anıt, Çeşme'nin merkezinde, tarihi kalenin önünde yükselir ve onun hatırasını yaşatır.

Hasan Paşa, Çeşme Körfezi'nde gerçekleşen Çeşme Deniz Muharebesi'nde Osmanlı donanmasında kaptan olarak görev almış ve burada yetenekli bir denizci olarak öne çıkmıştır. Savaş Osmanlı donanması için büyük bir felaketle sonuçlansa da, Hasan Paşa'nın liderliği ve becerileri takdir edilmiş ve bu yenilginin sorumluluğu amiral Mandalzade Hüsameddin Paşa'ya yüklenmiştir. Savaş sonrası Hasan Paşa, Kaptan-ı Derya olarak terfi ettirilmiştir.

1974 yılında heykeltıraş Haluk Tezonar tarafından yapılan bu anıt, Hasan Paşa'yı aslanıyla birlikte ayakta betimler. Heykel, Çeşme'nin tarihi ve kültürel dokusunu zenginleştiren önemli bir simgedir.

Çeşme'yi ziyaret eden herkesin görmesi gereken bu anıt, bölgenin tarihi ve denizcilik mirasını gözler önüne sermektedir.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı'na nasıl gidilir?

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı, Çeşme'nin merkezinde, tarihi Çeşme Kalesi'nin hemen önünde, Musalla Mahallesi, 1015. Sokak, No:1 adresinde bulunmaktadır. İzmir'den araba veya toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir.

Adres: Musalla Mahallesi, 1015. Sokak, No:1, 35930 Çeşme, İzmir'de yer almaktadır.

Nerede bulunur:

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı, İzmir ilinin Çeşme ilçesinde, Musalla Mahallesi'nde yer almaktadır. Anıt, Çeşme Kalesi'nin batı cephesinin hemen önünde bulunmaktadır. Çeşme şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır ve kolayca ulaşılabilir.

Nasıl ulaşılır:

Arabayla: İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye ulaşmak için O-32 otoyolunu kullanarak yaklaşık bir saatlik bir yolculuk yapabilirsiniz. Çeşme şehir merkezine geldiğinizde Musalla Mahallesi'ne doğru devam edin ve 1015. Sokak'a sapın. Anıt, Çeşme Kalesi'nin hemen önünde yer almaktadır.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Üçkuyular Semt Garajı'ndan kalkan Çeşme otobüslerini kullanarak Çeşme'ye ulaşabilirsiniz. Çeşme otogarından yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğu ile anıta ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek: Çeşme şehir merkezindeyseniz, Çeşme Kalesi'ne yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz. Anıt, kalenin batı cephesinin önünde yer almaktadır.