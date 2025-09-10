İstanbul’da 1 Ağustos 2025’te vahşice katledilen “Cezve” adlı kedi, İzmir’de yaşatılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle kabul ettiği önergeyle, “Cezve Kedi” adı, belediyeye ait hayvan sağlığı merkezine veya uygun görülecek bir tesise verilmesi için süreç başlatıldı.

Meclisten oy birliğiyle karar çıktı

Belediye Meclisi’ne sunulan önerge, Hukuk ve Kent Konseyi Komisyonları tarafından değerlendirilerek oybirliğiyle kabul edildi. Komisyon raporunda, önerinin Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygun şekilde uygulanmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu da önergede yer alan gerekçeleri destekleyerek, “Katledilen canları unutmamak ve unutturmamak için Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca uygun görülecek bir bölüme ‘Cezve Kedi’ adının verilmesi” yönünde oybirliğiyle olumlu görüş bildirdi.

Gündem maddesi şu şekilde:

10. 01/08/2025 tarihinde İstanbul'da katledilen kedi "Cezve" ve insanlar tarafından zarar gören tüm canları hatırlamak, unutmamak ve gerekli yaptırımların sağlanması için farkındalık yaratmak adına; "Cezve Kedi" adının Belediyemizce uygun görülecek bir hayvan sağlığı merkezine veya başka bir tesise verilmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Kent Konseyi Komisyonlarınca "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak veya mevcut bir tesise 'Cezve Kedi' ismi verilmesine ilişkin önergenin Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmesinin" oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca "Katledilen canları unutmamak, unutturmamak için Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığımızca uygun görülen bir bölüme 'Cezve Kedi' adının konmasının" oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hidayet PETİN, İpek KUL BAYAR, Erdal KARAGÖZ, Selçuk KARAKÜLÇE, Tuğçe GÜLCÜLER, Sedef CEM, Nilüfer BAKOĞLU AŞIK. E.2528934)