Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, futbol altyapısının ardından basketbol altyapısına da sponsor oldu. Karace, genç sporcuların forma, malzeme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak destekle, kulübün geleceğine katkı sağlayacak.

Cenk Karace’den gençlere destek

İmza töreninde Karace, Karşıyaka’ya olan bağlılığını şöyle dile getirdi:

“Karşıyaka Spor Kulübü ile ilk tanışmam 7-8 yaşlarında basketbol sayesinde oldu. Genç takım seviyesine kadar basketbol oynadım. Profesyonel seviyeye ulaşamasam da basketboldan hiç kopmadım. Bu spor her zaman hayatımın içinde oldu. Karşıyaka’ya olan sevdamız ve inancımız, genç sporcularımızın daha iyi koşullarda yetişmesi için bu desteği vermemizi sağladı. Yeni nesil sporcuların daha iyi şartlarda yetişmesine katkıda bulunmak benim için büyük mutluluk.”

Karace, kulüp yönetimine duyduğu güveni de vurgulayarak, “Hem futbola hem basketbola destek olmaya karar verdik çünkü altyapılar bizim geleceğimiz. Başkan Aygün Cicibaş’a, Altyapı Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner’e ve ekibe güveniyoruz. Bu destek opsiyonu kulüpte olmak üzere 5 yıl kadar sürecek. Burada önemli olan basketbol şubemizin geleceği ve başarısıdır” dedi.

Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner de, “Karşıyaka ruhunu taşıyan, kulübümüze gönülden bağlı Cenk Karace’nin bu katkısı bizim için çok değerli. Hem futbol hem basketbol altyapısında gençlerimize daha iyi imkanlar sunabilmemizi sağlayacak. Kendisine camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.