OpenAI, iş dünyasına yönelik yeni bir adım atarak AI destekli işe alım platformu geliştirdiğini açıkladı. OpenAI Jobs Platform adıyla hazırlanan hizmet, 2026 ortasında kullanıma sunulacak ve şirketlerle yetenekleri yapay zekâ aracılığıyla eşleştirecek.

OpenAI Jobs Platform’un Amacı

OpenAI Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, blog yazısında platformun amacını şöyle özetledi:

“Yapay zekâyı kullanarak şirketlerin ihtiyaçları ile çalışanların yetkinlikleri arasında en uygun eşleşmeleri bulmayı hedefliyoruz.”

Platform, özellikle küçük işletmeler ve yerel yönetimler için ayrı bir alan sunacak ve AI uzmanlığına sahip yeteneklere erişimi kolaylaştıracak.

LinkedIn ile Doğrudan Rekabet

OpenAI Jobs Platform, şirketi doğrudan LinkedIn ile rekabete taşıyabilir. İlginç bir ayrıntı olarak LinkedIn’in kurucularından Reid Hoffman, OpenAI’nin ilk yatırımcılarından biriydi. Ayrıca LinkedIn, OpenAI’nin en büyük finansal destekçisi olan Microsoft bünyesinde yer alıyor.

OpenAI Academy ile Eğitim Desteği

OpenAI Jobs Platform yalnızca işe alımla sınırlı değil. Şirket, 2025 sonunda başlatmayı planladığı OpenAI Academy sertifikasyon programı ile farklı seviyelerde AI okuryazarlığı belgeleri sunacak. CEO Sam Altman, platformun OpenAI’nin büyüyen uygulama portföyünün önemli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Yapay Zekâ ve İşgücü Dönüşümü

Simo, yapay zekânın iş gücü piyasasında büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı:

“AI bazı mesleklerde ciddi kayıplara yol açabilir. Ancak biz, insanlara yeni beceriler kazandırarak onları doğru şirketlerle eşleştirmeyi hedefliyoruz.”

ABD Yönetimi ile İş Birliği

OpenAI, girişimi ABD yönetiminin yapay zeka okuryazarlığını artırma girişimleri ile uyumlu bir adım olarak konumlandırıyor. Altman ve diğer teknoloji liderleri, haftanın ilerleyen günlerinde Beyaz Saray’da AI konularını görüşecek.