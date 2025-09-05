Kanal D ekranlarının her Pazartesi izleyiciyle buluşan dizisi Uzak Şehir, 2. sezonuyla geri dönüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Boran’ın mezarı başındaki sahneler, izleyicilerin kafasında soru işaretleri bıraktı: Boran ölü mü, yoksa yaşıyor mu?

2. Sezon Yayın Tarihi

Merakla beklenen dizinin 2. sezonu 15 Eylül Pazartesi saat 20.00 itibarıyla Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümlerle dizide yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Fragmandaki Öne Çıkanlar

Yeni sezon tanıtımında, Alya ve Cihan Boran’ın mezarı başında ilişkilerini açıklayacak. Ancak fragmanda ortaya çıkan gizemli sahneler, Boran’ın akıbetiyle ilgili soru işaretleri yaratıyor. İzleyiciler Boran’ın hayatta olup olmadığını tartışıyor.

Sezon Finalinde Neler Oldu?

Geçen sezonun finalinde, Kaya’nın Nadim ile geçirdiği kaza herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınandı. Demir, babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybederek Cihan’ın karşısına çıktı. Nare ve Şahin, tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verdi.

Cihan, Boran’ın katilini yakaladıktan sonra Alya’dan gelen haberle hayatlarının tekrar tehdit altında olduğunu fark etti. Olayları çözmeye çalışan Cihan, bu kez Mine’in darbesiyle sarsıldı. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için önemli bir karar almak zorunda kaldı.