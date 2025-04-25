Chelsea – Everton Premier Lig maçı 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme bilgileri ve frekanslar burada.

Chelsea ile Everton, İngiltere Premier Lig’de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve platform bilgileri hakkında detayları merak ediyor. Chelsea – Everton maçı Bein Sports 3 kanalında yayınlanacak.

haMaç ne zaman, nerede oynanacak?

Chelsea ile Everton arasındaki maç 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Karşılaşma, Londra’daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea – Everton maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu heyecan dolu Premier Lig karşılaşması, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek. Maçın yayın saati 14:30.

Canlı yayın için platform ve frekans bilgileri

Chelsea-Everton maçını izlemek isteyenler, Bein Sports 3 kanalını aşağıdaki platformlardan takip edebilirler:

Digiturk: Kanal 79

Kablo TV: Kanal 234

Türksat Uydu: Şifreli yayın

Ayrıca, Bein Sports'un internet üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanmaktadır.

Maçın başlama saati

Chelsea – Everton Premier Lig maçı, 26 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak.