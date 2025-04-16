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Karşılaşma, Chicago Bulls’un sahası olan United Center Stadyumu'nda oynanacak. Serinin önemli bu ayağında NBA heyecanı doruğa çıkacak.

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NBA Play-Off Yarı Final heyecanı sürüyor. Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 02:30’da başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ile Tuttur TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.

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