Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.

Chicago Bulls-Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA Play-Off Yarı Final heyecanı sürüyor. Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 02:30’da başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ile Tuttur TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Hangi platformda yayınlanacak?

S Sport:

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  • Kablo TV: 240

  • Tivibu: 73

  • Turkcell TV+: 77

  • Vodafone TV: 11

  • Yayın Şekli: Şifreli

S Sport Plus:

  • İnternet ve mobil uygulama üzerinden yayın yapmaktadır

  • Yayın Şekli: Şifreli

Tuttur TV:

  • İddaa platformları ve Türksat uydusu üzerinden yayın

  • Yayın Şekli: Şifreli

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Chicago Bulls’un sahası olan United Center Stadyumu'nda oynanacak. Serinin önemli bu ayağında NBA heyecanı doruğa çıkacak.

Maç bilgileri özeti

Maç Yayın Günü Saat Yayıncı Kanallar
Chicago Bulls – Miami Heat 17 Nisan 2025, Perşembe 02:30 S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV

Kaynak: HABER MERKEZİ