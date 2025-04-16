Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.
Chicago Bulls-Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA Play-Off Yarı Final heyecanı sürüyor. Chicago Bulls ile Miami Heat, 17 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 02:30’da başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ile Tuttur TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Hangi platformda yayınlanacak?
S Sport:
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Kablo TV: 240
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Tivibu: 73
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Turkcell TV+: 77
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Vodafone TV: 11
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Yayın Şekli: Şifreli
S Sport Plus:
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İnternet ve mobil uygulama üzerinden yayın yapmaktadır
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Yayın Şekli: Şifreli
Tuttur TV:
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İddaa platformları ve Türksat uydusu üzerinden yayın
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Yayın Şekli: Şifreli
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma, Chicago Bulls’un sahası olan United Center Stadyumu'nda oynanacak. Serinin önemli bu ayağında NBA heyecanı doruğa çıkacak.
Maç bilgileri özeti
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayıncı Kanallar
|Chicago Bulls – Miami Heat
|17 Nisan 2025, Perşembe
|02:30
|S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV