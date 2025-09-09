İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer partililerle, İnönü ve Öymen'in mezarları başında dua eden Özgür Özel, mezarlara çiçek bıraktı, su döktü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’inci kuruluş yıl dönümünde, önceki Genel Başkanlar Erdal İnönü ve Altan Öymen’in, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan mezarlarını ziyaret etti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanları Erdal İnönü ve Altan Öymen’in mezarlarını ziyaret etti.

