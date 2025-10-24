İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu kapsamda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden İstanbul'a sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 'İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan' itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.