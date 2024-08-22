Seçimlerde başkan olarak seçilen Cemile Çetinkaya'nın ikametinin Bandırma'da olmaması nedeniyle tutulan tutanak MYK toplantısında değerlendirilecek.

Seçim sonuçları tartışmalı

Geçtiğimiz günlerde CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi’nde, Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarıştı. Seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Ancak, Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma’da olmaması, usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. Genel Kurul sırasında bu konu hakkında bir dilekçe Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya sunuldu. Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar alarak itiraz sahiplerine dava açabileceklerini belirtti.

MYK tutanağı değerlendirecek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Bandırma’ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma’da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi. Bu tutanak, CHP Gençlik Kolları MYK tarafından değerlendirilecek ve seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verilecek.