CHP Buca İlçe Başkanlığı, tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na destek amacıyla Buca Kırıklar Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, sürecin hukuki değil, siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

Buca Kırıklar Cezaevi önünde toplanan CHP’liler, Şenol Aslanoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Mert dayanır, namert kaçar” yazılı pankartlar taşıyarak destek mesajı verdi. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, yaptığı açıklamada, Aslanoğlu’nun temelsiz iddialarla tutuklandığını belirtti.

Basın açıklamasını okuyan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, “Tüm Türkiye’de CHP’nin Türkiye’nin birinci parti oluşunu hazmedemeyen, CHP’ye sandıkta yenilen, milli iradeye karşı çıkan iktidar, içi boş, ısmarlama ve zorlama iddianamelerle partimizi ve milli iradeyi hedef almıştır. Bu siyasi operasyonların İzmir ayağında, CHP’nin kurumsal kimliğini temsil eden il başkanımız Şenol Aslanoğlu hedefe konmuş, daha önceden beraat ettiği, üstelik iddia makamının bile ‘dolandırıcılık yoktur’ dediği bir davada hala tutsak tutulmaktadır. Dolandırıcılık suçunun varlığından söz edebilmek için ortada açıkça haksız bir çıkarın sağlanması gerekir. Suçun faili ya kendisine ya da bir başkasına haksız bir menfaat temin etmeli, bunun karşılığında da birilerinin zarar görmesi gerekir. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame dikkatle incelendiğinde görülmektedir ki ne Şenol Aslanoğlu’nun ne de diğer arkadaşlarımızın bu olaylardan bizzat bir çıkar sağladığına dair tek bir delil bulunmamaktadır. Savcılığın kendi hazırladığı iddianame, aslında bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şüphelilerin üzerine atılı suçun en temel unsuru olan haksız bir kazanç ve kişisel menfaatin ortada yok. Kaldı ki iddianame içeriğinde şüphelilerin olay nedeniyle bizzat menfaat sağlamadıkları açıkça belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Karşımızda duran tablo hukuki değil siyasi bir tablodur"

Kaya açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bugün karşımızda duran tablo, hukuki değil, siyasi bir tablodur. Bu gerçek, yalnızca bir yargı sürecinin değil, aynı zamanda bir siyasal operasyonun fotoğrafıdır. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bir kısım raporlarla, temelsiz suçlamalarla ve iddia edilen ama ispatlanamayan isnatlarla tutsak tutuluyor. Ama unutulmasın: Bu topraklarda adalet, er ya da geç gerçekleri ortaya çıkarır. Şenol Aslanoğlu’nun şahsında hedef alınan şey yalnızca bir kişi değil; İzmir’in iradesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütlü gücü ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesidir. Biz inanıyoruz ki, bu kumpasın sonunda yalnızca hukuksuzluk değil, hukuku katledenlerin adı tarihe yazılacak ve onlar hiçte iyi anılmayacaklardır.”