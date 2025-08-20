CHP Aydın İl Başkanı Saatçı’nın kızı ve oğlu ABB’den istifa etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yol güvenliği ve park edilen iş makinelerine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şanlı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç tarlaya savruldu. Hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Fermude Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Şanlı ise ağır yaralandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kaza can aldı. Edinilen bilgilere göre, Çekerek’ten Sorgun yönüne seyir halinde olan 73 yaşındaki Nuri Şanlı’nın kullandığı 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, Duralidayılı köyü yakınlarında yol kenarında park halinde duran silindire çarptı.

