Gaziantep’te özel bir hastanede liposuction ameliyatı geçiren 2 çocuk annesi Burcu Hasgül (33), operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Önce “normal ölüm” raporu ile defnedilen genç kadının cenazesi, aile tarafından hastane ihmali şüphesiyle savcılığa şikâyet edilmesi üzerine mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı.

Operasyon ve Komplikasyonlar

Fransa’nın Paris kentinde yaşayan güzellik uzmanı Burcu Hasgül, liposuction ameliyatı için Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’ne başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaşan Hasgül, operasyon yarıda bırakılarak yoğun bakıma alındı. Doktorların, Hasgül’ün faktör 8 eksikliği bulunduğunu belirterek operasyonu durdurduğu iddia edildi. Daha sonra başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ailenin İddiaları

Hasgül’ün kardeşi Yusuf Yaşar, ameliyat sürecini şöyle anlattı: “Ablam basit bir estetik operasyon için girdi. Operasyon yarıda bırakıldı ve yoğun bakıma alındı. Faktör eksikliği olduğu söylendi ama durumun ciddiyeti hakkında bilgi verilmedi. Yoğun bakım bulmakta zorlandık. Hastane süreci doğru yönetmedi. 112’ye bildirimi yapılmadığı için müdahale gecikti.”

Ailenin şüpheleri, hastanede benzer belirtilerle başka bir hastanın da hayatını kaybettiğini öğrenmeleriyle arttı. Bunun üzerine savcılığa başvuran aile, Burcu Hasgül’ün mezarının açılarak otopsi yapılmasını sağladı.

Adalet Çağrısı

Burcu Hasgül’ün eşi Gökhan Hasgül, “Ameliyat sırasında hata yapıldı ve bize bu gizlendi. Tek istediğim adaletin yerini bulması. Devletimize güveniyoruz, ihmali ortaya çıkarmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Aile, hastane ve doktorların ihmali bulunduğu takdirde cezalandırılmasını talep ediyor.

Bu olay, özel hastanelerde estetik operasyonlarda güvenlik ve şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.