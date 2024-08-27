Cumhuriyet'in ilk Milli bankası 100 yaşında

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in ilk milli bankası olarak 100. yılını Beyoğlu’ndaki Tersane İstanbul’da düzenlenen bir resepsiyonla kutladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu özel etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Özgür Özel'den İş Bankası'na övgü

Özel, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulan ve bugün Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası’nı görmek kıvanç verici" dedi. Ayrıca, bankanın liyakatle yönetildiğini ve Türkiye'nin de bu şekilde başarılı olabileceğini belirtti.

Parti içinde birlik mesajı

Resepsiyonda, önceki genel başkanlarla bir araya gelen Özel, partideki tüzük değişikliği üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Özel, Ankara'ya dönerek Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini ifade etti.