Dur ihtarına uymadı, kaçış başladı

Olay, saat 03.45 sıralarında Gaziosmanpaşa’da başladı. Hırsızlık şüphesiyle polisin durdurmak istediği 09 K 9737 plakalı kamyonet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kamyonet, çok sayıda polis aracını peşine taktı ve E-5 Karayolu’nda hızla ilerledi.

20 Kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca, Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda sona erdi. Kamyonet, önünde seyir halinde olan bir otomobil ve panelvan minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü araçta sıkıştı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, orta şeridi trafiğe kapatarak akışı yan yoldan sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı; birinin durumu ağır.

Kazanın ardından trafik normale döndü

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.