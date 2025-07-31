CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda tutuklu yargılamanın adalet sürecine zarar verdiği vurgulandı.



“Tutuklama tedbiri hükmün yerine geçiyor”

Ziyaret sonrası konuşan Ednan Arslan, tutuklu yargılamanın artık istisna değil, kural haline gelmeye başladığını söyledi. Arslan, “Arkadaşlarımızın yargılanmasına kimsenin itirazı yok. Ancak her geçen gün adaletten uzaklaşılıyor. Aslanoğlu ve Soyer’in sağlık durumları iyi, moralleri yüksek ama tutuklama kararına haklı olarak tepkililer” dedi.

“Yeni mağduriyetler çözüm değil”

Arslan, kooperatif süreçlerinden dolayı mağduriyet yaşayan yurttaşların haklı olduğunu belirtirken, “Çözüm, yeni mağduriyetler yaratmak değil. Evrensel hukuk ve bağımsız yargı gereği bu kişiler tutuksuz yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

Günay: “Tutuksuz yargılama hakkı gözetilmeli”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise yaptığı değerlendirmede, “Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’e yoldaşlığımızı göstermek için cezaevine gittik. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır. Umuyorum en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşacaklar” dedi.

Yiğit: “Her iki başkanımız da kararlı”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de ziyarete dair yaptığı açıklamada, “Hem moral verdik hem moral bulduk. Her iki başkanımız da kendilerinden emin. Adil bir yargılama süreciyle özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.