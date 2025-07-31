Marmaris ilçesinde domuzların sayısı hızla artarken, Belediye ekiplerinin soruna kayıtsız kalması, çevre sağlığını tehdit etmeye başladı. Sokaklarda çöpleri karıştıran, sahile inip denize giren domuzlar, ilçe halkını tedirgin ediyor. Marmaris’in turizm sezonunun zirveye ulaşmasıyla birlikte, ilçe merkezi domuzların yeni mekanı haline geldi.

Çöplerin zamanında toplanmaması domuzları çekiyor

Marmaris Belediyesi’nin gerekli önlemleri almaması, ilçe merkezinde domuz sürülerinin yoğunlaşmasına neden oldu. Çöplerin zamanında toplanmaması ve evcil hayvan besleme noktalarına yönelik uyarıların yapılmaması, bu durumu daha da kötüleştirdi. Vatandaşlar, salgın hastalık riski ve çevre sağlığı konusunda yetkililerin acilen harekete geçmesini bekliyor.

Plajlarda domuz sürüleri

Domuzlar sadece sokaklarda değil, plajlarda da görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde, turistlerin güneşlendiği plajda bir grup domuz, denize girmeyi tercih etti. Bu anlar, turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Turizmci: "Önce insana değer verilmeli"

Marmarisli turizmci Ayşe Nurdan Aras, domuzların plajlara kadar inmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Bizler hayvan düşmanı değiliz, ancak yaz sezonu ortasında turizme zarar veren bu duruma yetkililer bir çözüm bulmalı. Sağlık riski taşıyan bu hayvanlar, tatilcilerin gidişiyle birlikte bizleri de etkileyecek" dedi. Aras, kuduz gibi bir hastalık riskinin de altını çizerek, domuzların şehir içindeki varlığının ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

"Domuz şehre yerleşmemeli"

İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş, domuzların şehre yerleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Demirtaş, "Domuz bir yaban hayvanıdır ve şehir içinde bulunmamalıdır. Bir bulaşıcı hastalık riski oluşmadan bu soruna çözüm bulunmalı" dedi. Ayrıca, daha önce evcil hayvanlara zarar veren domuzların, küçük çocuklara da saldırma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Marmaris’teki domuz sorununun, hem halk sağlığı hem de turizm açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Belediye yetkililerinin, sorunun çözülmesi için bir an önce harekete geçmesi gerektiği ifade ediliyor.