CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından BTK kararını mahkemeye taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanal, “Bu subjektif karar hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle davası açtık” dedi.

Kararın Anayasa'nın 2, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğunu ifade eden Tanal, kararın somut gerekçelere dayanmadığını ve keyfi bir karar olduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram’a erişimin engellenmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde dava açtım.

BTK’nın söz konusu kararı, keyfi ve hukuka aykırıdır!



Kamuoyunun bilgisine. #instagram #btk… pic.twitter.com/JGbyhVC57Q — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 2, 2024