Nazilli’nin ilk kadın kaymakamı olarak atanan Huriye Küpeli Kan, görevine başladı ve hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adana Vali Yardımcılığı görevinden Nazilli Kaymakamlığına atanan Kan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

"Nazilli'de olmaktan çok mutluyum"

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya gelen Kaymakam Kan, Nazilli’de olmaktan ve burada görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kan, "Nazilli’de olmaktan, burada görev yapmaktan ve Nazillilere hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Bundan önceki görev yerim olan Adana’da 6 yıl kaldım ve vali yardımcısı olarak çalıştım. Orada hem pandemi hem de deprem dönemini yaşadım ve hizmet verdim. İnşallah şimdi de Nazillilere hizmet edeceğim. Tüm halkımıza kapım açık, çünkü ben onlar için buradayım. Nazilli’yi de çok sevdim, çok çalışkan insanları var. Tarımın ve sanayinin birlikte yürütüldüğü bir kent. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.