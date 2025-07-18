CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’de sayısı artırılan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) ilişkin yaptığı açıklamada, bu uygulamaların çocukları eğitimden koparıp ucuz iş gücüne dönüştürdüğünü söyledi. Kılıç, “Eğitimin öznesi çocuktur, çıkar değil” dedi.



“Eğitim değil, istihdam mühendisliği”

Kılıç, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerken, MESEM sisteminin uygulamadaki haliyle çocuk işçiliğini yaygınlaştırdığını savundu. Zorunlu eğitimin tartışmaya açıldığı bu süreçte MESEM’lerin yaygınlaştırılmasını eleştiren Kılıç, “Bu model özellikle yoksul çocukları sistem dışına itiyor, kayıtlı ama korumasız işçiye dönüştürüyor” dedi.

İzmir’de dönüşümün adresi: MESEM

Kılıç, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 8 yeni MESEM daha açma planını hatırlatarak, Konak’taki Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin MESEM’e dönüştürülmesine tepki gösterdi. “Geçen yıl ÇEDES projesiyle pilot il ilan edilen İzmir, şimdi de MESEM’lerle dönüştürülüyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar güvencesiz çalıştırılıyor”

CHP’li Kılıç, MESEM uygulamasında çocukların ağır koşullarda, iş güvenliğinden yoksun çalıştırıldığını belirtti. Aralarında Mehmet Dallı, Necip Fazıl Çırak, Arda Silahlı ve Utku Okan Saylan’ın da bulunduğu en az 12 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatan Kılıç, “Bu ne eğitimdir ne çıraklık; doğrudan çocuk emeği sömürüsüdür” dedi.

Çözüm önerileri net

Kılıç, mevcut uygulamaya karşı çözüm önerilerini şu başlıklarla sıraladı:

Gerçek mesleki eğitim, devlet güvencesiyle ve çocuk haklarına uygun biçimde düzenlenmeli

MESEM’ler bağımsız denetime tabi olmalı

Stajyer çocuklar ağır işlerde çalıştırılamaz, güvenlik tedbirleri zorunlu hale getirilmeli

İşten ayrılan öğrencilerin eğitim hakkı garanti altına alınmalı

Tüm süreçler, Anayasa’daki laik ve bilimsel eğitim ilkesiyle uyumlu yürütülmeli

“Ne ÇEDES, ne bu haliyle MESEM”

Kılıç açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ne ÇEDES istiyoruz, ne bu haliyle MESEM. Ne tarikatlara teslim oluruz ne de çocuklarımızı sömürü düzenine kurban veririz. Eğitim bir hak, çocuk emeği ise kutsaldır.”