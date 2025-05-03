Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Özel sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Önder'in ömrünü barış yolunda harcadığını vurguladı.

Özgür Özel, mesajında şu sözleri kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun."