WhatsApp, 5 Mayıs 2025 itibarıyla dört eski iPhone modeline olan desteğini sonlandırıyor. Uygulama bu cihazlarda artık çalışmayacak. İşte etkilenecek modeller ve yapılması gerekenler...

WhatsApp'tan eski iPhone kullanıcılarına kötü haber: Dört modelde destek bitiyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren dört eski iPhone modelinde çalışmayı durduracağını duyurdu. Uygulama, bu tarihten sonra belirtilen cihazlarda tamamen işlevsiz hale gelecek.

Meta çatısı altındaki WhatsApp'ın kararına göre, artık iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) modelleri desteklenmeyecek.

Eski cihazlar yeni sistem gereksinimlerine ayak uyduramıyor

WhatsApp, her yeni güncellemesinde artırılmış güvenlik, daha hızlı performans ve yeni özellikler sunuyor. Ancak bu gelişmeler, eski cihazların donanım ve yazılım açısından yetersiz kalmasına yol açıyor.

5 Mayıs'tan itibaren bu dört modelde WhatsApp'ın mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi hiçbir özelliği çalışmayacak. Güncellemeler bu cihazlara yüklenemeyecek.

WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyenler ne yapmalı?

WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların en az iOS 15.1 veya daha yeni bir sürümü destekleyen cihazlara geçmesi gerekiyor. Ancak desteği kesilecek bu dört model teknik olarak iOS 15.1'e yükseltilemiyor.

Yeni bir iPhone'a geçiş yapmayı planlayan kullanıcıların iCloud yedekleme özelliğini kullanarak sohbet geçmişlerini yedeklemeleri öneriliyor. Böylece veri kaybı yaşamadan geçiş sağlanabiliyor.

Geçiş zorunluluğu: Teknolojik yenilikler cihaz değişimini kaçınılmaz kılıyor

WhatsApp, hem iPhone hem de Android cihazlarda eski modellere verdiği desteği periyodik olarak sona erdiriyor. Bu strateji, kullanıcı deneyimini güncel teknolojilerle uyumlu tutmak adına zorunlu hale geliyor.

Zamanla eski modeller, sistem ve güvenlik gereksinimlerini karşılayamaz hale geliyor. Bu da kullanıcılar için yeni cihazlara geçişi kaçınılmaz kılıyor.

Yetkililer, kullanıcıları işletim sistemi güncellemelerini takip etmeye ve cihazlarının teknik yeterliliğini düzenli olarak kontrol etmeye çağırıyor.

WhatsApp'ın teknolojiye uyum politikası sürüyor

WhatsApp, milyarlarca kullanıcıya kesintisiz hizmet verebilmek adına sürekli olarak sistem altyapısını güncelliyor. Bu çerçevede bazı cihazlara verilen destek sonlandırılarak, platformun güvenliği ve verimliliği artırılıyor.

Eski iPhone kullanıcıları için bu karar, cihazlarını yenilemeden önce veri yedekleme işlemlerini tamamlamaları gerektiği anlamına geliyor. 5 Mayıs 2025, bu modellerde WhatsApp için son kullanım tarihi olacak.