Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

182 sayfalık dilekçe teslim edildi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru sonrası beraberindeki bazı CHP'li milletvekilleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günaydın, 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 182 sayfalık bir dilekçe ile başvuruda bulunduklarını belirtti.

"Yasa, kamu vicdanını sızlattı"

Günaydın, bir yasanın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceğini hatırlatarak, "Ancak sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylar ve vicdanları sızlatan durumlar nedeniyle bu süreci hızla başlatma kararı aldık. Bu süreçte meslek kuruluşları, barolar, dernekler, vakıflar ve hayvan hakları savunucularından yüzlerce görüş aldık. Milletvekillerimiz ve hukukçularımız, bu dilekçeyi hafta sonları dahil yoğun bir çalışmayla hazırladılar" dedi.

16 maddenin iptali talep ediliyor

CHP, 17 maddeden oluşan yasanın, yürütme haricindeki 16 maddesinin iptali için başvurdu. Günaydın, bu maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması ilkesine ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, AYM'nin bu düzenlemelerle ilgili hızlı bir şekilde yürürlüğün durdurulması kararını vermesini beklediklerini ifade etti.