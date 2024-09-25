Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İsrail saldırganlığına karşı Türkiye’nin tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’ın İsrail tarafından hedef alınan saldırılara karşı Türkiye’nin net duruşunu bir kez daha yineledi. Erdoğan, görüşmede uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in saldırganlığını durduracak acil çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, bölge barışını tehdit ediyor. Türkiye, Lübnan’ın yanında durmaya devam edecek" dedi.

Erdoğan, İsrail’in bölgede temel insan haklarını ihlal ettiğini, Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"İsrail bir soykırım yapıyor"

Erdoğan, görüşmede İsrail’in sadece Lübnan’a değil, Filistin halkına da sistematik baskı uyguladığını söyledi. İsrail’in temel insan haklarını hiçe sayarak, dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in bölgede yaptığı saldırılar, bir soykırım niteliğindedir. Bunu durdurmak bir insanlık görevidir" diye konuştu.

Lübnan-Türkiye iş birliği

Erdoğan ve Mikati arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konularının yanı sıra, bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar da ele alındı. Türkiye’nin, Lübnan ile olan ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılığını dile getiren Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını ve bölge barışını koruma adına ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası topluma çağrısı

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası aktörleri, bölgedeki insani krizi durdurmak için harekete geçmeye davet etti. Erdoğan: "İsrail’in insan hakları ihlalleri sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu saldırganlığın durdurulması bir zorunluluktur" diyerek sözlerini tamamladı.