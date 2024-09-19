CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "tasarruf tedbirleri" olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Günaydın, düzenlemelerin adıyla çelişen içerikte kamu zararına yol açacağını öne sürdü.

Düzenlemenin İçeriği Eleştiriliyor

Günaydın, 26 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve “tasarruf tedbirleri paketi” olarak tanımlanan düzenlemenin, damga vergisi ve özel tüketim vergisi oranlarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, düzenlemenin yabancı yatırımcılara avantaj sağladığını ifade etti.

Anayasa'ya Aykırı İddiası

Günaydın, düzenlemenin BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi için Kamu İhale Kanunu’na uymayı zorunlu olmaktan çıkardığını vurguladı. Bu durumun tasarruf yerine kamu zararına yol açacağını savundu.

Serbest Avukatlara Yönelik Düzenleme Tartışmalı

CHP'li Günaydın, düzenlemenin serbest avukatların gayrimenkul alım satım bilgilerini MASAK’a bildirmelerini öngördüğünü, bunun Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasını düzenleyen maddenin bir yıl ertelendiğini ifade etti. Günaydın, iptali talep edilen diğer maddelere dair bilgilerin CHP’nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.