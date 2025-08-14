Kurultay takvimi işlemeye başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay süreci resmen başladı. Parti yönetimi tarafından açıklanan takvime göre; kurultaya giden ilk aşama olan delege seçimleri 13 Ağustos’ta başlatıldı. Bu süreç 7 Eylül 2025’te tamamlanacak.

İlçe kongreleri 13 Eylül’de başlayacak

CHP’de kurultay sürecinin ikinci aşamasını oluşturan ilçe kongreleri, 13 Eylül’de başlayacak. İlçe kongrelerinin 5 Ekim’e kadar tamamlanması planlanıyor. Bu kongrelerde, bir yandan ilçe yönetimleri belirlenirken diğer yandan il kongrelerine katılacak delegeler de seçilecek.

İl kongreleri 11 Ekim’de başlayacak

Takvime göre CHP’de il kongreleri 11 Ekim 2025’te başlayacak. İl kongrelerinin Kasım ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor. İl kongrelerinin ardından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi ve yeri kesinleşmiş olacak.

38. Kurultay davası sürüyor

Kurultay süreci devam ederken, partinin 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan dava da gündemde kalmaya devam ediyor. Söz konusu kurultayda "şaibe" olduğu iddiasıyla açılan davada bir sonraki duruşma 15 Eylül 2025’te görülecek.

CHP’de gözler kurultay sürecinde

CHP'de kurultay süreci hem örgüt içi yenilenme açısından hem de genel seçimler öncesi parti politikalarının yeniden şekillendirilmesi bakımından kritik öneme sahip. Kurultayda genel başkanlık ve parti yönetimi düzeyinde değişim olup olmayacağı ise merak konusu.