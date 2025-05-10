MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk'ü arayarak "sürecin hayırlı olmasını" diledi. Türk, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Mardin Milletvekili Ahmet Türk arasında gerçekleşen telefon görüşmesi kamuoyunda dikkat çekti. Ahmet Türk, görüşmenin içeriğini katıldığı canlı yayında anlattı. Bahçeli'nin "sürecin hayırlı olmasını" dilediği ifade edildi.

Bahçeli Ahmet Türk'e telefon

DEM Parti Milletvekili Ahmet Türk, katıldığı bir televizyon programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını açıkladı. Türk, Bahçeli'nin "sürecin hayırlı olmasını dilediğini" ve kendilerini kutladığını belirtti.

Ahmet Türk açıklamasında, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Aldığı risk, onurlu bir barış için önemli katkı sağladı"

Türk, görüşmede Bahçeli'nin sürece katkı sunma iradesini dile getirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapının aralanmasında ve Türkiye'ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu."

"Bugün hayırlı Cuma" mesajı

Ahmet Türk, görüşmede Bahçeli'ye yönelik teşekkürlerini yineleyerek sürecin barışçıl ilerlemesi yönünde umutlu olduklarını vurguladı:

"İrlanda'da barışın sağlandığı dönemlerde 'Hayırlı Cuma' ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. PKK'nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Türkiye'nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var."