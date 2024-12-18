İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karataş bölgesinde yürüttüğü yaya üstgeçidi çalışmaları, Konak Tramvayı seferlerinde geçici bir düzenlemeyi zorunlu kıldı. İşte yeni güzergâh bilgileri...

Geçici sefer düzeni ve saatler

19 Aralık Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, 22.00 – 00.20 saatleri arasında tramvay seferlerinde şu düzenlemeler yapılacak:

Konak İskele – Halkapınar hattında: Çift yönlü tramvay seferleri devam edecek.

Konak İskele – Fahrettin Altay hattında: Tramvay seferleri yerine, üzerinde “Özel Servis” yazılı ESHOT otobüsleri ile çift yönlü ulaşım sağlanacak.

Çalışmaların amacı

Karataş’ta süren yaya üstgeçidi inşaatı, yaya geçişlerini kolaylaştırarak hem güvenliği artırmayı hem de ulaşımı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatle planlanıyor.

ESHOT’tan destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak İskele – Fahrettin Altay arasında hizmet verecek ESHOT otobüsleriyle, tramvay hattında meydana gelebilecek aksaklıkları en aza indirmeyi hedefliyor. Otobüslerin güzergâh ve kalkış noktaları, tramvay duraklarıyla uyumlu olarak belirlendi.