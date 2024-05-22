CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, fahiş fiyatlar ve stokçuluğun sadece cezaların artırılmasıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Arslan, "Stokçulukla mücadele etmek istiyorsanız, önce saray stoklarına bir el atsanız? Yazlık, kışlık, uçan, yüzen, gezen saraylar... Sarayın uçak stoğuyla mücadele etsek? Araç stoklarına yoğunlaşsak? İsrafla mücadele etsek?" şeklinde konuştu.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele yasası yetersiz

CHP'li Arslan, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin fahiş fiyatlar ve stokçulukla etkin bir mücadele sağlamadığını belirtti. Arslan'a göre, teklifte tüketicileri ve esnafı doğrudan ilgilendirecek düzenlemeler bulunmuyor. Arslan, "AVM'ler, zincir marketler, hal yasası gibi konular bu düzenlemede yer almıyor. Bu yasalar, vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu düzenlemelerdir." dedi.

"Fahiş fiyatla mücadele için üretim artmalı"

Arslan, düzenlemedeki fahiş fiyat ve stokçuluk tanımlarının net olmadığını savundu. Bu durumun, uygulayıcıların haksız uygulamalara yol açabileceğini belirtti. Arslan, "Bir esnafın normal ticaretini stokçulukla suçlamak, ticaretini olumsuz etkiler." şeklinde konuştu.

Arslan, fahiş fiyatlarla mücadelede üretimin artırılması gerektiğini dile getirdi. Ancak çiftçilere sağlanan desteklerin yetersiz olduğunu belirtti. Arslan'a göre, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi önem taşıyor. Arslan'ın bu açıklamaları, fahiş fiyatlar ve stokçulukla mücadelede çözüm odaklı yaklaşımların önemini vurguluyor.