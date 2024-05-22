Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, önemli bir işbirliği protokolüne imza attı. MSKÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde, Rektör Kaçar ve İl Müdürü Kütük, iki kurum arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Rektör Kaçar, üniversitelerin topluma katkı misyonu çerçevesinde somut adımlar attıklarını belirterek, "Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştireceğimiz bu protokolle, teorik ve pratik birikimimizi paylaşarak önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

İl Müdürü Kütük ise Rektör Kaçar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Muğla'da sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için üniversitemizle işbirliği yapacağız. Bu protokolün Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında, MSKÜ'nün sosyal hizmet alanındaki programlarında bilimsel araştırmalar yapması ve elde edilen sonuçlara dayanarak güncel çalışmalar yürütmesi öngörülüyor. Ayrıca, İl Müdürlüğü personelinin hizmet kalitesini artırmak için akademik çalışmalar ve eğitimlerle desteklenecek.

Bu işbirliği protokolü, sosyal hizmetler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak daha etkili hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu anlaşma, Muğla'da sosyal hizmet alanında önemli bir adımı temsil ediyor.