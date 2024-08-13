CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekerek, kadın istihdamını desteklemek için özel önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Haziran ayı işsizlik verilerinde geniş tanımlı kadın işsizliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine, yani yüzde 37’ye ulaştığını belirtti.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, “Yüksek faiz ve kemer sıkma politikalarının faturası kadın çalışanlara ödetilemez,” diyerek iktidarın enflasyonu düşürmek adına kadınların çalışma yaşamından koparılmasına göz yummaması gerektiğini ifade etti.

Son bir ayda kadın işsizliğinin yüzde 11,3'ten yüzde 12,4’e yükseldiğini belirten Ateş, işsiz kadın sayısının 1 milyon 386 binden 1 milyon 515 bine çıktığını aktardı. Ayrıca, OECD ülkeleri ortalamasının çok altında olan kadınların iş gücüne katılım oranının da yüzde 37’den yüzde 36,7’ye gerilediğini vurguladı.

Ateş, iktidarın kadınların çalışma hayatından dışlanmalarına göz yumamayacağını belirterek, “Kadın istihdamını teşvik edici ve işten çıkarılmalarını zorlaştırıcı tedbirler derhal hayata geçirilmeli,” dedi. Ekonomik krizin kadınların iş kaybıyla daha da derinleşeceğine dikkat çeken Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki kaynakların kadın istihdamını korumak ve artırmak için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.