CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, gelişme çağındaki çocukların sağlıklı beslenme maliyetlerini değerlendirdi. Hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasının aileler için giderek zorlaştığını belirten Başevirgen, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin çocuklarına sağlıklı besinler sağlayamadığını vurguladı. Başevirgen, “Geleceğimiz kaybediyoruz” diyerek toplumsal tehlikeye dikkat çekti.

Çocukların sağlıklı beslenmesi lüks oldu

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Başevirgen, çocukların yeterli protein ve kalsiyum alabilmesi için süt, peynir ve et gibi hayvansal ürünlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ancak, mevcut ekonomik şartlarda bu gıdaların maliyetinin asgari ücretli aileler için karşılanamaz hale geldiğini söyledi. Özellikle büyüme çağındaki çocukların günlük protein ihtiyaçlarının karşılanmasının, ailelerin bütçesine ağır bir yük getirdiğini belirten Başevirgen, şu verileri paylaştı:

Günlük 110 lira, aylık 3.300 lira

Bir çocuğun sağlıklı beslenmesi için günlük en az 110 liralık hayvansal protein alması gerektiğini ifade eden Başevirgen, bu miktarın aylık 3.300 liraya çıktığını vurguladı. “Eğer ailenin iki çocuğu varsa, bu tutar 6.600 liraya ulaşıyor. Asgari ücretle çalışan bir aile, gelirinin önemli bir bölümünü sadece çocuklarının beslenmesine ayırmak zorunda kalıyor” dedi.

Peynir yerine çökelek, Et yerine bakliyat

Başevirgen, mevcut ekonomik şartlar altında birçok ailenin temel gıdalara erişimde zorluk çektiğini belirterek, "Yurttaşlar peynir yerine çökelek, et yerine bakliyatla beslenmeye çalışıyor. Bu durum çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor ve geleceğimizi tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Okullarda da durum vahim

Başevirgen, okul kantinlerindeki yüksek fiyatlara da dikkat çekerek, “Evde sağlıklı beslenemeyen çocuklar, okulda da kuru tost ve ayran gibi besin değeri düşük yiyeceklere mahkum kalıyor” dedi. Eğitimde başarılı olmanın yeterli beslenme ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.