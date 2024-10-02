Ege Üniversitesi, küresel arenada daha fazla öğrenci ve akademisyene ulaşmak için iş birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 554 Erasmus ve 281 ikili iş birliği olmak üzere toplamda 835 protokol ile dünya üniversiteleriyle güçlü bağlar kuran üniversite, eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji alanında önemli adımlar atıyor.

Uluslararasılaşma Vizyonu Güçleniyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin uluslararasılaşma konusuna büyük önem verdiğini belirterek, “Farklı ülkelerden üniversitelerle yeni bilim köprüleri kuruyoruz. Donanımlı altyapımız, güçlü akademik kadromuz ve araştırma üniversitesi statümüz ile küresel düzeyde önemli projelere imza atıyoruz” dedi. Ayrıca, ikili iş birlikleri ve değişim programları kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen öğrenci ve akademisyenleri ağırladıklarını vurguladı.

Bilimsel Başarılar Sürüyor

Rektör Budak, Erasmus Plus programı kapsamında Türkiye’de en fazla öğrenci gönderen ve alan üniversitelerden biri olduklarını ifade ederken, Tıp Fakültesi’nin Avrupa’da kanser araştırmalarında Anchor Center onayı alarak büyük bir başarıya imza attığını da belirtti. Ege Üniversitesi, ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile çift diploma programları başlatarak uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

Orhun Değişim Programı’nda Liderlik

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün uluslararası öğrenci sayısını artırdığına dikkat çeken Rektör Budak, Ege Üniversitesi’nin Orhun Değişim Programı’nda en çok başvuru alan ve kabul eden üniversite konumunda olduğunu söyledi.