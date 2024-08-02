CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, çiftçilerin maliyet hesaplarına dikkat çekerek domates üreticilerinin zarar ettiğini belirtti. Ayma, "Domates üreticisinin dönümde 20 bin lira zararı var. Hep üzülen çiftçi, traktörünü tarlasını satan çiftçimiz. Bugün araba, tank top üretebilirsiniz ama çiftçi olmazsa bunlar da olmayacak. Çiftçi yoksa Turgutlu yok, Manisa yok, Türkiye yok, ekonomi yok, hayat yok" dedi.

Katılım az, sorun büyük

Ayma, düzenledikleri eyleme çiftçilerin az katılım göstermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Ancak şunu görüyoruz ki çiftçi kendine sahip çıkmazsa, çiftçi çiftçiye sahip çıkmazsa biz bunu ne kadar dile getirirsek getirelim sonuç alınmayacaktır" ifadeleriyle çiftçilerin kendi sorunlarına duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.