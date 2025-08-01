CHP’li Bülbül: “Kartal Dağı’nda dinamit patlatıldı. Köylüye çektirdiğiniz bu eziyet nedir”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Dağyeni köyü’nde özel bir şirketin dinamit patlatmasının ardından köylülerin şikayetlerine ilişkin konuştu. Köylülere destek veren CHP’li Bülbül, “Ormanın içinde dinamit patlatıldı. Patlatılan dinamit, bütün havayı zehre boğdu, çevreye zarar verdi. Dağ toz toprak içinde kaldı. Aydın’ın akciğerlerini zehirliyorlar. Aydın’ın çiftçilerine çektirdiğiniz bu eziyet nedir” dedi. Köylülerin 28 Temmuz Pazartesi yapacağı eyleme herkesi katılmaya davet etti.

“Kartal Dağı’nın çilesi bitmedi”

CHP’li Bülbül’ün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

Memleketim Aydın ve İzmir arasındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı olan Kartal Dağı’nın çilesi bitmedi. Yine şirketler tarafından maden ocağı, rüzgar enerji santrali kurulması için başvuru yapıldı. Bakanlık, çevresel etkiyi ve halk sağlığına etkilerini araştırmadan projelere yine onay verdi. Germencik ilçemize bağlı köylerin sakinleri ise bu çevre karşıtı projelere karşı durarak; havasına, suyuna, toprağına sahip çıktı.

“Bütün havayı zehre boğdu”

Ancak gün geçmiyor ki memleketimi yağmalamak için yeni bir çevre düşmanı projeye başlanmasın. Dağyeni köyünde bir RES ve patlatmalı maden ocağı kurulması için çalışmalara başlandı. Ormanın içinde dinamit patlatıldı. Patlatılan dinamit, bütün havayı zehre boğdu, çevreye zarar verdi. Aydın’ın akciğerleri böyle böyle telef edildi. Dağyeni’nde iki yıl önce yeni siyanürlü altın arama için çalışma başlatılmıştı. Köylüler ayaklandı ve çalışmayı durdurdular. Şimdi de doğa katliamı sürüyor.

“Köylü bahçesine gidemiyor, isyan ediyor”

İncir, kestane, zeytin bahçelerine üretici gidemiyor. Bahçenin içine geçemiyor, traktörle ürünlerini toplayacak toplayamıyor. Köylü isyan ediyor: Dağ toz toprak içinde kaldı. Aydın’ın akciğerlerini zehirliyorlar. Aydın’ın çiftçilerine çektirdiğiniz bu eziyet nedir?

“Çevre karşıtı projelere karşıyız”

Aydın’ı denetimsiz JES bölgesine çevirdiniz. Şimdi de su kaynakları ve kaliteli incir bahçelerinin yanında çevre katliamı yapıyorsunuz. Orman alanına, su alanına, halkın yaşam kaynaklarının olduğu yerlere yapılacak bir RES’in de maden ocağının da karşısındayız. Birinci sınıf tarım arazileri üzerinde yapılacak her türlü çevre karşıtı projeye karşıyız.

Pazartesi eylem yapılacak

Dağyeni Köyü sakinleri 28 Temmuz Pazartesi günü toprağını, dağını, suyunu, havasını korumak için bir araya gelecek. Köylülerimizin yanındayız. Aydın’ın delik deşik edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”