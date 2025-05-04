HABER EKSPRES- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Özgür Özel'e yapılan saldırının sadece bireysel bir eylem değil, uzun yıllardır süren nefret siyasetinin bir sonucu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırının, ülkeyi yönetenlerin yıllardır uyguladıkları kin ve nefret siyasetinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Yücel, saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değerlendirmedi ve olayın ardındaki siyasi bağlantıların araştırılması gerektiğini belirtti.

Deniz Yücel, saldırıyı lanetledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınayarak, olayın sadece saldırganın bireysel bir eylemi olmadığını ifade etti. Yücel, saldırganın kimliğini ve motivasyonunu sorgularken, olayın arkasında yatan siyasi dinamiklere dikkat çekti.

"Saldırganın bağlantıları araştırılmalı"

Yücel, saldırgan S.T.'nin yakalanmasının tek başına yeterli olmadığını belirterek, saldırganın siyasi bağlantılarının araştırılması gerektiğini ifade etti. "Bu saldırı, yıllardır süren kin ve nefret siyasetinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik ve adli makamlar, saldırıyı bir talimatla yapıp yapmadığını da araştırmalı" dedi.

"Saldırıyı kışkırtanlar da sorumludur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yanı sıra, Özgür Özel'i şeytanlaştıran ve hedef gösterenlerin de en az saldırgan kadar sorumlu olduğunu belirtti. Yücel, "Bilinçsiz ve eğitimsiz kişileri kışkırtanlar, bu tür saldırılara zemin hazırlayanlardır" dedi.

"Bu alçakları temizleyeceğiz"

Yücel, ülkeyi bu tür alçakça saldırılara zemin hazırlayanlardan temizleyeceklerini belirterek, "Bedeli ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi bu tür vandallardan ve mikroplardan temizleyeceğiz" diye konuştu.

Genel Başkan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Yücel, saldırıyı lanetledi ve bu tür olayların tekrarlanmaması için tüm siyasilerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.