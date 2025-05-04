Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak saldırı sonrası geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tahkikat sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırının ardından harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı kınıyor, süreci takip ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.

Fahrettin Altun: Tahkikat derhal başlatıldı

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ali Yerlikaya: Saldırgan hak ettiği cezayı alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınayarak, "Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verdi.