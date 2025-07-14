Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2024’te tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer'in Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutukluluğu ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

Mahkeme, ara kararını açıklayarak Özer hakkında tahliye kararı verdi. Özer, 30 Ekim’den beri tutuklu bulunuyordu. Tahliye kararıyla birlikte Özer’e yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı getirildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması devam ediyor

Ahmet Özer’in tahliye edilmesine rağmen, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında başka bir tutukluluk durumu bulunuyor. Bu dosya kapsamında Özer’in tutukluluğu devam ediyor.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Erdoğan Boz, 2022 yılında Özer ile karşılaştığını, aralarında para transferi yaşandığını ancak bunun bir kitap hediye verme süreciyle ilgili olduğunu belirtti. Öte yandan, sosyal medyada Özer hakkında hakaret davası açılan Erkan Çakır, Özer’in PKK destekçisi olduğunu iddia ettiğini ve kendisine uzlaşma amacıyla 70 bin lira teklif ettiğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Çakır ayrıca Özer’in “Pekeke” ifadelerini kullandığını ve bunun örgüt üyeliğiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Aladdin Erdoğan ise Özer’i eğitim sendikası faaliyetleri sırasında tanıdığını, projeler için destek istediğini ve Özer’in yasadışı örgütle bağlantısı olduğuna dair herhangi bir görgüsünün ya da duyumunun olmadığını ifade etti.

Ahmet Özer iddiaları reddetti: HEPSİ mesnetsizdir

Tanık beyanlarına karşı konuşan Ahmet Özer, "Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Zaten aramızda husumet var." açıklamasında bulundu.

Erkan Çakır yalnızca kendisine değil İstanbul, Mersin, Adana Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik de sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi olduğunu dile getiren Özer, "Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır” diye konuştu.

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, “2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı” dedi.