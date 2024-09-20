CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankaların kârının 2024 yılı itibarıyla 55 milyar TL artarak 348 milyar TL'ye ulaştığını, buna karşın vatandaşın borç yükünün her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Gürer, icra dairelerindeki dosya sayısının hızla arttığını vurgulayarak, “Vatandaşların bankalara olan borcu ve ödeyemedikleri için takibe alınan borçları her hafta yeni rekorlar kırıyor.” dedi.

Bankaların Kârındaki Büyük Artış

2024 yılında bankaların kârı yükselmeye devam ediyor. Ömer Fethi Gürer, bankaların 2023 yılı Temmuz ayında 293 milyar 417 milyon TL olan toplam kârının, 2024 yılı Temmuz ayında %19 artışla 348 milyar 717 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti. Gürer, “Bu durum, AKP iktidarının ekonomi politikalarıyla oluşan açıkların vatandaşın sırtına yüklenmesinin bir sonucudur.” diye konuştu.

İcra Dairelerinde Yığılma: 6.6 Milyon Yeni Dosya

Gürer, 2024 yılında icra dairelerine gelen dosya sayısının 6 milyon 631 bin 672’ye ulaştığını belirtti. Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Gürer, iktidarın bu ekonomik krize kayıtsız kaldığını söyledi.

Kredi Kartı ve Bireysel Kredilerde Artış

2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, bireysel kredi kullanan kişi sayısının 40.9 milyona ulaştığını belirten Gürer, 2.1 milyon kişinin daha kredi kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, 1 milyon 160 bin kişi ilk kez kredi kartı alırken, 731 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullandı.

Takibe Düşen Kişi Sayısında Patlama

2024’ün ilk yedi ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısının %41 artarak 1 milyon 63 bine ulaştığını açıklayan Gürer, borç batağında olan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kredi Borçları Katlanıyor

Gürer, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların %122 artarak 89 milyar TL'ye ulaştığını ve vatandaşların borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirtti.

Vatandaşın Bankalara Olan Borcu Hızla Artıyor

Gürer, 2024 Ocak ayında 2 trilyon 689 milyar TL olan vatandaşların bankalara olan toplam borcunun, Eylül ayında 3 trilyon 441 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı. Bu dönemde takibe düşen borç miktarı ise 46 milyar TL’den 89 milyar TL’ye çıkarak %93 artış gösterdi.

Halk Yoksullaşırken Bankalar Kâr Ediyor

AKP iktidarını sert bir dille eleştiren Gürer, "İktidarın yanlış ekonomik tercihleri vatandaşları daha fazla borçlanmaya zorluyor, bankalar ise bu krizden kâr elde ediyor. Halk borç batağına sürüklenirken, bankalar paradan para kazanıyor.” dedi.

Mevcut ekonomik tabloyu değerlendirirken Gürer, emekliler ve asgari ücretle geçinenlerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ve iktidarın bu durum karşısında israf politikasını sürdürdüğünü belirterek, “İktidarın yarattığı bu ekonomik kriz, bedelini halka ödettiriyor.” diye ekledi.