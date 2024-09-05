CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’de buğday, arpa, patates, lahana, fasulye, karpuz, kavun ve biber üreticileriyle bir araya gelerek, yaşanan sorunları yerinde dinledi. Gürer, çiftçilerin üretimden vazgeçme eğiliminde olduklarını ve iktidarın bu sorunlara duyarsız kaldığını ifade etti.

“Ürünler tarlada ziyan oluyor”

Niğde'de üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, biber üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle büyük zarar ettiğini belirtti. Biber üreticisi, geçen yıl 22-25 TL olan biberin bu yıl 8-10 TL arasında satıldığını, maliyetlerinin ise 22-28 TL arasında olduğunu dile getirdi. Üretici, “Bu şartlarda para kazanmak imkansız. Günlük su, gübre ve işçi giderleri %100’ün üzerinde arttı. Ürünlerimiz hale gidiyor ama yeterli talep yok, satılmıyor” dedi.

“Bu şartlarda tarım yapmayı düşünmüyorum”

Cumhurbaşkanı'nın 2019’daki “Ekilmeyen bir metre yer kalmasın” çağrısına uyarak tarıma başlayan çiftçi, yaşadığı zorluklar nedeniyle tarımdan vazgeçme noktasına geldiğini belirtti. “Seneye bu işi yapmayı düşünmüyorum” diyen üretici, tarımdan soğuduğunu ve ekonomik katkı sağlama umuduyla başladığı işin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

“Bu işi kim yapacak?”

Gürer, çiftçilerin tarımdan vazgeçmesi durumunda üretimin kim tarafından yapılacağını sorguladı. Çiftçiler ise, artan maliyetler ve düşük gelirler nedeniyle bu işi yapmanın imkansız hale geldiğini söyledi. Üreticiler, bankalardan aldıkları kredileri ödeyemedikleri takdirde haciz tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Biber üreticisi, finansal sıkıntılarını aşabilmek için borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Ömer Fethi Gürer ise bu konuda kanun teklifi verdiklerini ancak iktidarın çözüm üretmekte yetersiz kaldığını söyledi. Gürer, “Üreticimiz kan ağlıyor, işçi maliyetleri, nakliye giderleri, mazot fiyatları sürekli artıyor. Bu şartlarda üretim yapmak imkansız hale geldi” dedi.

“Üretici kan ağlıyor”

Gürer, Çukurkuyu’da karpuz, kavun, biber ve domates gibi ürünlerin tarlada kaldığını ve çiftçilerin ekonomik olarak büyük bir darbe yediğini belirtti. Üreticilerin, kredilerini ödeyemeyecek duruma geldiğini ve iktidarın bu duruma duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı. Üreticiler, tarım sektörünün içinde bulunduğu çıkmazı, “En iyi şekilde değer bulacak ürün bile değer bulmuyor” sözleriyle özetledi.

Üreticiler, ürün çeşitlendirmesi yaparak kavun, karpuz, biber ve buğday yetiştirdiklerini ancak hiçbir üründe değer artışı yaşanmadığını belirtti. “Farklı ürünler denedim ama hepsi birden zararda. Bu şartlarda tarım yapmak artık mümkün değil” diyerek tarım sektörünün mevcut sorunlarına dikkat çektiler.