CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pazar yerlerinde vatandaşlarla buluşarak, gıda fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki etkilerini yerinde inceledi. Gürer, market fiyatlarının artmasıyla birlikte dar gelirli vatandaşların haftalık pazar alışverişine yöneldiğini, ancak pazar fiyatlarındaki yükselişin de alım gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulan ünlü Bor Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Gürer, gıda fiyatlarındaki artışın emekliler ve asgari ücretliler üzerinde yarattığı baskıyı dile getirdi. Gürer, “Marketlerdeki fiyatlar dar gelirli vatandaşlar için oldukça yüksek. Pazarda da fiyatlar yükselince, vatandaşlarımız ne yapacağını şaşırdı” dedi.

Pazar fiyatları yükseliyor

Türkiye genelinde toplam 3.873 pazar kurulduğunu belirten Gürer, bu pazarlarda da fiyatların artış trendinde olduğunu vurguladı. Niğde genelinde pazarlarda yaşanan sorunları dinleyen Gürer, “Fiyatların pazarda bile artması emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımızı daha da zor durumda bırakıyor. Pazara gelen vatandaşlarımız artık daha az ürün alabiliyor, çünkü fiyatlar her geçen hafta biraz daha yükseliyor” şeklinde konuştu.

"Yerli ürün azaldıkça fiyatlar artıyor"

Gürer, yerli ürünlerin hasat dönemi sona erdikçe pazarlardaki fiyatların artmaya başladığını söyledi. Bor Salı Pazarı'nda bamyanın 150 liraya kadar yükseldiğini belirten Gürer, “Üretici, tarlada ürününe değer bulamıyor. Yerli ürün azaldıkça pazarlara farklı bölgelerden gelen ürünler nakliye maliyetleri nedeniyle daha pahalı oluyor. Örneğin, Afyon’dan gelen turşuluk salatalığın fiyatı boyutuna göre 70 liraya kadar çıkabiliyor. Emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız bu durumda pazarda bile zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

"Üretici ve pazarcı zorda"

Gürer, hem üreticinin hem de pazarcı esnafının zor durumda olduğunu belirterek, “Üreticiler tarlada ürünlerini satamıyor, pazarcılar ise artan maliyetlerle başa çıkmaya çalışıyor. Vatandaşların alım gücü düştüğü için pazarlarda ürünler ellerinde kalıyor. Pazarcı esnafı artık bu işi başka bir iş yapamadığı için sürdürüyor” dedi.

"Vatandaşın alım gücü azalıyor"

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Gürer, erken seçim çağrılarının yükseldiğini belirtti. Vatandaşlar, “Pazarda fiyatlar bu kadar yüksekse, markette durum daha da kötü. Gelirimiz iyice daraltıldı, markete gidemez hale geldik” diyerek Gürer’e sıkıntılarını iletti.

"Köy okulları yeniden açılmalı"

Pazar yerinde çocuklarının yurt ve burs sorunlarını dile getiren bazı annelerle de konuşan Gürer, “Niğde’de bazı okullarda sınıf mevcutları çok arttı. Köy okulları .mutlaka yeniden açılmalı” diyerek eğitimdeki sıkıntılara da dikkat çekti