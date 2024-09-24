CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunları çiftçilerle bir araya gelerek yerinde inceledi. Gürer, domates, biber, patates, fasulye ve daha birçok ürünün üreticileriyle buluşarak, üretim sürecinin her aşamasında karşılaşılan sorunları doğrudan üreticiden dinledi.

2024, Çiftçiler İçin "Kara Yıl" Oldu

Çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını vurgulayan Gürer, özellikle bu yıl hasat döneminde birçok ürünün tarlada kaldığını belirtti. Gürer, “Bu yıl çiftçiler ciddi zarar etti, iktidarın düşük alım fiyatlarıyla üreticiyi tüccara mahkûm ettiğini” söyledi.

Ürün Desenindeki Değişiklikler 2025 İçin Tehlike Oluşturuyor

Girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle çiftçilerin zarar ettiğini, bu yüzden 2025'te farklı ürün desenlerine yönelebileceğini belirten Gürer, bunun bazı ürünlerde arz açığı yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gürer, "Tarımda plansızlık 2025'te büyük sorunlara yol açabilir. Bakanlık acilen bir planlama yapmalıdır" dedi.

Düşük Alım Fiyatları Çiftçiyi Zor Duruma Soktu

Gürer, özellikle buğday ve arpa üreticilerinin düşük alım fiyatlarından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. TMO'nun açıkladığı fiyatların enflasyon oranlarının çok altında kaldığını belirten Gürer, küçük çiftçilerin bu durumda tüccarın eline kaldığını söyledi.

Domates, Patates ve Karpuz Üreticileri Büyük Zararda

Gürer, domates ve patates üreticilerinin maliyetlerinin altında ürün satmak zorunda kaldığını belirterek, özellikle domates üreticilerinin bu yıl büyük zarar ettiğini ifade etti. Karpuz ve kavun üreticilerinin de benzer sıkıntılar yaşadığını ve maliyetlerinin altında fiyatlarla ürün satamadıklarını söyledi.

Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için acil kamusal önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Eğer planlama yapılmazsa, 2025 yılında tarımda daha büyük sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.